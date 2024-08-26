Российские банки выступили против появления новых платежных сервисов

Банки РФ выступили против создания небанковских платежных сервисов

Российские банки выступили против создания небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые могли бы проводить платежи наравне с кредитными организациями. Об этом со ссылкой на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) в адрес Центробанка, Минфина и председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова пишет РБК.

Законопроект о создании института НППУ был внесен в Думу в июле. Согласно документу, оказывать услуги по обработке платежей смогут не только банки, но и другие сервисы и участники финрынка — страховые компании, брокеры, МФО и финтехкомпании.