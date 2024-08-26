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10:59, 26 августа 2024Экономика

Российские банки выступили против появления новых платежных сервисов

Банки РФ выступили против создания небанковских платежных сервисов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российские банки выступили против создания небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), которые могли бы проводить платежи наравне с кредитными организациями. Об этом со ссылкой на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) в адрес Центробанка, Минфина и председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова пишет РБК.

Законопроект о создании института НППУ был внесен в Думу в июле. Согласно документу, оказывать услуги по обработке платежей смогут не только банки, но и другие сервисы и участники финрынка — страховые компании, брокеры, МФО и финтехкомпании.

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