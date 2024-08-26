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00:12, 26 августа 2024Мир

Стало известно о влиянии задержания Дурова на отношения России и Франции

WSJ: задержание Павла Дурова обострило напряженность в отношениях РФ и Франции
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Задержание основателя Telegram Павла Дурова обострило напряженность в отношениях России и Франции, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметил французский чиновник в комментарии изданию на условиях анонимности, предприниматель является ценным активом для западных разведывательных служб. По его словам, разведка заинтересована в аресте Дурова, так как могла бы взломать зашифрованные сообщения мессенджера.

Автор материала отметил, что задержание бизнесмена произошло на фоне жалоб президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что его страна стала целью российских операций. Он уверен, что инцидент негативно повлияет на отношения Москвы и Парижа.

О задержании Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже стало известно 24 августа. По версии судебных органов Франции, российский предприниматель и программист является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.

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      Марина Совина
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