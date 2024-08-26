Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 26 августа 2024Мир

Глава CNA сообщил о планах Макрона и Зеленского дестабилизировать страны Африки

Глава CNA: Зеленский и Макрон хотят дестабилизировать страны АГС
СюжетНаселение России:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью украинского коллеги Владимира Зеленского намерен дестабилизировать страны Ассоциации государств Сахели (АГС). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор информационного агентства CNA Ксавье Мессе а Тиати.

По его мнению, цель этого — затруднить действия России в Африке. Собеседник агентства отметил, что Франция «нервно реагирует на возвращение в Африку России» из-за своего колониального прошлого.

«Украинские и французские агенты проводят подготовку групп ивуарийцев и буркинийцев на своей базе в Корого на севере Кот-д'Ивуара близ границы с Буркина-Фасо», — утверждает Ксавье Мессе а Тиати. По его словам, данные группы планируют провести акции с целью взбунтовать население в Буркина-Фасо и вызвать ответную реакцию регулярных сил. В случае, если восстановление порядка будет проведено жестко, то у персонала военной французской базы в Буаке будет предлог для вмешательства в события в Буркина-Фасо ради защиты жизней гражданского населения.

Осенью 2023 года Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Также он заявил об окончании «эпохи французской Африки».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Жительница Курской области рассказала о расстреле машин танками ВСУ

      Французская партия LFI потребует смещения Макрона

      Над российским регионом сбили четыре ракеты «Точка-У»

      Дурову продлили срок содержания под стражей

      Жена болеющего раком Кушанашвили заявила об отказе Лепса помочь ее мужу

      Во Франции назвали обвинения против Дурова бредовыми

      Американский наемник рассказал о хаосе в ВСУ

      Сервис для создания заметок прекратит работу в России

      Загитова объяснила одноразовое питание

      Белый дом сообщил об обсуждении с Киевом ударов вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше