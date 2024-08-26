Глава CNA: Зеленский и Макрон хотят дестабилизировать страны АГС

Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью украинского коллеги Владимира Зеленского намерен дестабилизировать страны Ассоциации государств Сахели (АГС). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор информационного агентства CNA Ксавье Мессе а Тиати.

По его мнению, цель этого — затруднить действия России в Африке. Собеседник агентства отметил, что Франция «нервно реагирует на возвращение в Африку России» из-за своего колониального прошлого.

«Украинские и французские агенты проводят подготовку групп ивуарийцев и буркинийцев на своей базе в Корого на севере Кот-д'Ивуара близ границы с Буркина-Фасо», — утверждает Ксавье Мессе а Тиати. По его словам, данные группы планируют провести акции с целью взбунтовать население в Буркина-Фасо и вызвать ответную реакцию регулярных сил. В случае, если восстановление порядка будет проведено жестко, то у персонала военной французской базы в Буаке будет предлог для вмешательства в события в Буркина-Фасо ради защиты жизней гражданского населения.

Осенью 2023 года Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Также он заявил об окончании «эпохи французской Африки».