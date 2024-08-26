Кремль прокомментировал сообщения о переговорах России и Украины

Песков: Россия и Украина не вели переговоры об ударах по энергоинфраструктуре

Россия и Украина не вели переговоры о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков прокомментировал сообщения о якобы переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что заявления о контактах России и Украины не всегда носят правдивый характер.

«Нет, никаких переговоров не было», — заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что тема переговоров потеряла актуальность после начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее французское издание Le Monde сообщило о срыве переговоров России и Украины после вылазки ВСУ в Курскую область. По информации источников, стороны планировали договориться о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.