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13:08, 26 августа 2024Бывший СССР

Кремль прокомментировал сообщения о переговорах России и Украины

Песков: Россия и Украина не вели переговоры об ударах по энергоинфраструктуре
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Pool / Reuters

Россия и Украина не вели переговоры о прекращении ударов по энергоинфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков прокомментировал сообщения о якобы переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что заявления о контактах России и Украины не всегда носят правдивый характер.

«Нет, никаких переговоров не было», — заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что тема переговоров потеряла актуальность после начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее французское издание Le Monde сообщило о срыве переговоров России и Украины после вылазки ВСУ в Курскую область. По информации источников, стороны планировали договориться о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру.

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