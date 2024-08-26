Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, сделала заявление о сыне. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина сделала заявление о своем сыне и подчеркнула, что его нет опубликованном в сети видео. «Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?» — возмутилась она.

Собеседница агентства подтвердила, что ее сын родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. До выхода из тюрьмы ему остается два месяца. «Это не его место… на греховные дела он не пойдет», — заключила она.

Днем 23 августа четверо заключенных ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Злоумышленники заявили о принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они лишили жизни четверых сотрудников колонии. Заключенные назвали своим мотивом месть за террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл».