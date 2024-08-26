Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:22, 26 августа 2024Россия

Мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Мать возможного участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление

Фото: Unsplash

Мать заключенного волгоградской ИК-19 Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в колонии, сделала заявление о сыне. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина сделала заявление о своем сыне и подчеркнула, что его нет опубликованном в сети видео. «Кто там это вытворял — совершенно другие люди, нет моего сына там. Кто приписал моего сына туда?» — возмутилась она.

Материалы по теме:
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына. Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына.Мальчик в тяжелом состоянии: у него множественные переломы
5 августа 2021
«Она стояла и рыдала» 18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
«Она стояла и рыдала»18-летняя москвичка засмотрелась в телефон и устроила смертельное ДТП с тремя детьми
18 июля 2021

Собеседница агентства подтвердила, что ее сын родился в 1995 году и является уроженцем Узбекистана. До выхода из тюрьмы ему остается два месяца. «Это не его место… на греховные дела он не пойдет», — заключила она.

Днем 23 августа четверо заключенных ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Злоумышленники заявили о принадлежности к запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они лишили жизни четверых сотрудников колонии. Заключенные назвали своим мотивом месть за террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. Пострадали четыре человека, повреждены многоэтажки и автомобили

      Власти раскрыли подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

      Джеки Чан примет участие в церемонии Паралимпиады

      Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Энгельсе попал на видео

      Появились подробности об атаковавших Саратовскую область дронах ВСУ

      Стало известно об исчезновении подруги Дурова после его задержания

      Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на многоэтажку в Энгельсе

      Итальянцы в разговоре с блогершей назвали удивляющие их в России вещи

      Клиента проститутки похитили за неспособность расплатиться

      Россияне стали чаще допускать просрочки по одному виду кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше