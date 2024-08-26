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00:17, 27 августа 2024Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву

Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Россия запросила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по поставкам западного оружия Украине, заявил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы (...) запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») 30 августа», — сообщил он.

Как указал дипломат, Россия намерена обсудить «и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».

Ранее Полянский заявил, что Россия созовет заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков» в «определенный момент». Он заверил, что данный вопрос доведут до сведения СБ ООН. При этом дипломат не указал, когда Россия собирается запросить заседание.

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      Маргарита Пименова
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