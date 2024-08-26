Сообщение об отправке срочников под Курск после принятия присяги не нашло подтверждения

Журналист Алексей Машкевич заявил, что солдат-срочников из Иванова и Костромы якобы отправят в Курскую область вскоре после принятия присяги. Это сообщение не нашло подтверждения.

«Только что принявшим присягу срочникам десантной 98-дивизии— и из Иванова, и из Костромы — сегодня объявили, что после месяца учений они отправятся в Курскую область», — написал он. Машкевич также дал комментарий на эту тему «Осторожно, новости».

«… [его] сына весной призвали служить в 217-й полк воздушно-десантной дивизии. По словам Алексея, недавно сын принял присягу в Костроме, а вчера солдат увезли оттуда в Иваново. Там срочникам объявили, что вскоре их отправят на полигон для боевого слаживания, а потом — в Курскую область, утверждает Машкевич», — говорилось в публикации «Осторожно, новости». При этом конкретных доказательств своих слов журналист не привел.

Согласно указу президента России от 16 сентября 1999 г. N 1237 «Вопросы прохождения военной службы», призывники могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и после подготовки по военно-учетным специальностям.

Ранее Минобороны России заявило о наращивании группировки войск в Курской области. Уточнялось, что специалистами подразделений материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Север» организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. При этом 12 августа президент России Владимир Путин рассказал, что в последние дни увеличилось количество желающих заключить контракты с Минобороны.

Член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник на фоне атаки Украиной Курской области заверил, что у России достаточно боеспособных частей, чтобы противостоять противнику. «Привлекать к непосредственному участию в боевых столкновениях срочников, я считаю, нельзя. Аналогичной позиции придерживается и наш президент Владимир Путин. Хотя, стоит отдать должное, пограничные подразделения, которые состояли из срочников, продемонстрировали в Курской области храбрость, когда ВСУ напали на регион», — сказал Колесник.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев же заявил, что в зоне боевых действий срочников быть не должно, но охрана границ — это их обязанность. «Там, где идут военные действия, конечно, нежелательно, чтобы были военнослужащие срочной службы. Они еще недостаточно обучены и так далее. Там, где нет боевых действий, они такие же солдаты, как и все, и должны выполнять свои задачи, в том числе по охране государственной границы», — пояснил он.

О том, что в зону СВО срочников не отправляют, однако они присутствуют на приграничных территориях России и в случае угрозы должны будут выполнять свой долг перед Родиной, летом 2023 года говорил Владимир Путин.

Утверждения о том, что призывников из Иванова и Костромы якобы отправят в Курскую область после принятия присяги, не получили распространения в отечественных СМИ.

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