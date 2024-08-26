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17:38, 26 августа 2024Мир

Внук де Голля раскритиковал арест Дурова

Внук де Голля назвал арест Дурова актом информационной войны

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в аэропорту Парижа является актом информационной войны. Об этом заявил Пьер де Голль, внук экс-президента Франции Шарля де Голля, передает ТАСС.

«Последние события ясно показывают степень информационной войны. Обстоятельства ареста Дурова совершенно неясны, но уже сейчас очевидно, что целью задержания является удушение альтернативного средства информации, насчитывающего около миллиарда пользователей», — отметил де Голль.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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      Дарья Устьянцева
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