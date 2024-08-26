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02:47, 26 августа 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области. Зачем Киев решился на вторжение и какие условия не готов рассмотреть?

Зеленский назвал действия ВСУ в Курской области частью крупной операции
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским журналистам объяснил действия Вооруженных сил республики (ВСУ) в Курской области и назвал их частью военно-дипломатической операции.

Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру

Владимир Зеленский президент Украины

Он добавил, что ВСУ было очень сложно перехватить инициативу, однако это было одним из этапов замысла Киева. Зеленский отказался раскрыть все цели, отметив, что они станут очевидны в случае успеха украинских военных.

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16 августа 2024

Зеленский опроверг сообщения о том, что ВСУ вторглись в Россию ради «усиления переговорной позиции»

24 августа украинский лидер опроверг сообщения о том, что Киев пошел на атаку в Курской области ради «усиления переговорной позиции».

8 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что украинские войска атаковали Курскую область для усиления своих позиций на будущих мирных переговорах с Россией.

Кто-то говорит, что мы разыгрываем карту для диалога (...) Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и до окончания войны

Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, Украина, проводя атаку на приграничный российский регион, стремилась «пополнить обменный фонд» и якобы предотвратить наступление сил РФ на Сумскую область.

Ранее Владимир Зеленский в обращении к нации сообщил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

При этом бойцы ВСУ уверены, что Киев преследует другие цели. Например, украинский офицер Дмитрий Глущенко считает, что попыткой вторжения на российскую территорию Киев хотел всех удивить. По его словам, власти страны пошли на такой шаг из-за проблем в стране, коррупции, поражений на фронте и «нехватки лайков». А командир батальона БПЛА 14-го полка ВСУ с позывным Холод заявил, что атакой на Курскую область Украина хотел перенести бои на российскую территорию.

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      Марина Совина
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