57-летняя Сальма Хайек снялась в бикини и с седыми волосами на фоне флага

57-летняя актриса Сальма Хайек снялась в желтом бикини и с седыми волосами

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в купальнике во время отдыха на Ибице. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

57-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Фрида» позировала на яхте на фоне испанского флага. Она предстала на фото в желтом бикини, включавшем в себя бюстгальтер пуш-ап с косточками и трусы с заниженной талией.

При этом знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками в черепаховой оправе и надела цветные бусы. Также она заплела в две косы волосы, на которых была видна седина.

Ранее в августе 45-летняя американская актриса Кейт Хадсон показала откровенные фото из отпуска в Лас-Вегасе.