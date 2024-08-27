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12:16, 27 августа 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал число политзаключенных в стране

Экс-премьер Украины Азаров: в тюрьмах находится более 10 тысяч политзаключенных

Фото: Ivan Sekretarev / АР

В украинских тюрьмах находится более 10 тысяч политзаключенных. Такое число назвал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».

Азаров сравнил украинские тюрьмы с концлагерями и подчеркнул, что значительная часть политзаключенных находится под стражей без суда и следствия. Политик также указал на игнорирование Западом информации о политических репрессиях на Украине.

«Изредка происходят суды, которые по липовым обвинениям присуждают по 10-15 лет заключения, а большинство сидит годами без всякого суда», — подчеркнул украинский экс-премьер.

Ранее редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за репрессии против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Он подчеркнул, что на Украине нарушается фундаментальное право на свободу вероисповедания.

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      Алевтина Запольская
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