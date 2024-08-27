Экс-премьер Украины Азаров: в тюрьмах находится более 10 тысяч политзаключенных

В украинских тюрьмах находится более 10 тысяч политзаключенных. Такое число назвал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия-24».

Азаров сравнил украинские тюрьмы с концлагерями и подчеркнул, что значительная часть политзаключенных находится под стражей без суда и следствия. Политик также указал на игнорирование Западом информации о политических репрессиях на Украине.

«Изредка происходят суды, которые по липовым обвинениям присуждают по 10-15 лет заключения, а большинство сидит годами без всякого суда», — подчеркнул украинский экс-премьер.

Ранее редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за репрессии против канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Он подчеркнул, что на Украине нарушается фундаментальное право на свободу вероисповедания.