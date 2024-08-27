Глава офиса Зеленского рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США

Глава ОП Украины Ермак рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США

Украина пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире украинского телемарафона.

Ермак рассказал о вмешательстве Киева в предыдущие предвыборные кампании в США. По его словам, в настоящий момент власти Украины активно взаимодействуют с предвыборными штабами вице-президента США Камалы Харрис и бывшего президента США Дональда Трампа.

«Но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы не вмешиваемся [сейчас]», — заявил глава ОП Украины.

Ранее сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин заявил об уступках Трампа для России ради прекращения конфликта на Украине. По его словам, одним из условий завершения конфликта на Украине является избрание Трампа на пост главы Белого дома.