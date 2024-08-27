Минобороны показало удар по бронетехнике ВСУ под Курском с камеры на летящем боеприпасе

Минобороны РФ показало кадры удара по бронированной машине ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры, на которых запечатлен момент удара по бронированной машине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«Разведывательное подразделение группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявило боевую машину ВСУ, пытавшуюся укрыться в одной из построек в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении министерства.

На предоставленных оборонным ведомством кадрах видна бронетехника противника, стоящая около частного дома. Затем камера переключается и транслирует вид с летящего барражирующего боеприпаса «Ланцет». Камера снова переключается и показывает взрыв на месте боевой машины.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

За последние сутки, по данным Минобороны России, противник потерял на курском направлении до 400 военнослужащих. Помимо этого, Киев лишился 30 единиц бронетехники, в том числе боевой машины пехоты, бронетранспортера и 28 боевых бронемашин.