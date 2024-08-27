В компьютерах Apple впервые за 8 лет увеличат память

Bloomberg: в новых компьютерах Apple появится 16 гигабайт оперативной памяти

Корпорация Apple впервые установит в свои компьютеры Mac минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, американская компания в первый раз за восемь лет увеличит минимальный объем оперативной памяти в своих компьютерах — до 16 гигабайт. В настоящий момент устройства Mac продаются минимум с 8 гигабайтами оперативной памяти.

Гурман рассказал, что в Apple начали тестировать компьютеры на базе процессора M4 и все гаджеты получили либо 16, либо 32 гигабайта оперативной памяти. Появившиеся в отчете девайсы имеют чип с 8 или 10 ядрами — в зависимости от позиционирования и стоимости. Как правило, часть ядер отвечает за производительность, часть — за энергоэффективную работу.

Обозреватель Bloomberg отметил, что до конца 2024 года Apple представит несколько новых компьютеров на базе M4. К ним отнесли производительный ноутбук MacBook Pro, моноблок iMac и настольный мини-компьютер Mac mini.

В апреле представители Apple в интервью изданию ITHome объяснили, почему корпорация продолжает выпускать компьютеры с 8 гигабайтами оперативной памяти. По словам топ-менеджеров компании, они уверены, что для базовой работы пользователям хватает стартового набора памяти.