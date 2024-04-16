В Apple объяснили недостаток памяти в компьютерах Mac

В Apple рассказали, почему 8 гигабайт памяти достаточно современным компьютерам

Представители Apple в интервью изданию ITHome объяснили, почему корпорация продолжает выпускать компьютеры с 8 гигабайтами оперативной памяти. Материал доступен на сайте китайского медиа.

Журналисты портала спросили менеджеров Apple Кейт Бержерон и Эвана Бьюза, почему компания выпускает Mac с 8 гигабайтами памяти. Для сравнения: многие модели ноутбуков на Windows имеют минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Представители американской корпорации заявили, что современным компьютерам хватает 8 гигабайт оперативной памяти.

По словам Бержерон и Бьюза, большинству пользователей Mac достаточно 8 гигабайт памяти — для офисной работы, взаимодействия с браузером и просмотра видео. Эван Бьюз подчеркнул, что, например, новые MacBook Air имеют мощный процессор, который позволяет подключать до двух внешних мониторов. Также с помощью процессора Apple Silicon, графического ускорителя и нейромодуля устройство может работать с искусственным интеллектом (ИИ).

В другом интервью, данном блогеру Линь И, руководитель отдела маркетинга Apple Боб Борчерс рассказал, что Mac некорректно сравнивать с компьютерами на Windows. «На самом деле 8 гигабайт на MacBook Pro M3, вероятно, аналогичны 16 гигабайтам в других системах. Просто мы используем память гораздо эффективнее», — заверил блогера Борчерс.

В конце декабря менеджер по маркетингу продуктов Apple для Mac Гордон Кеппел рассказал, почему для фирменных компьютеров не выпускают игры. По словам Кеппела, для этого нужно желание разработчиков.