В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

В Apple рассказали, что для появления игр на Mac нужно желание разработчиков

Менеджер по маркетингу продуктов Apple для Mac Гордон Кеппел рассказал в интервью изданию Inverse о будущем компьютеров компании на рынке видеоигр. Материал доступен на сайте медиа.

В разговоре с журналистами Кеппел объяснил, почему для Mac выходит не так много ААА-тайтлов, как для других платформ. По его словам, для появления большого количества видеоигр необходимо желание разработчиков. В этой связи многие крупные проекты даже не собираются адаптировать под девайсы бренды. «Мы постоянно прислушиваемся к отзывам и ищем способы улучшить App Store», — подчеркнул топ-менеджер фирмы.

По словам Гордона Кеппела, у Apple есть амбиции превратить Mac в одну из главных игровых платформ на рынке. Представитель корпорации рассказал, что у Apple есть линейка производительных процессоров, а компьютеры имеют высококачественные дисплеи и динамики.

В заключении Кеппел сообщил, что в компании намерены наладить более быстрое портирование игр на компьютеры Mac. В качестве примера представитель Apple привел ААА-игры Lies of P и Baldur's Gate 3, которые появились на Mac параллельно с релизом на ПК и консолях.

Ранее журналисты издания DSOGaming перечислили список игр для ПК с самой плохой оптимизацией. В топ попали Wanted: Dead, The Lord of the Rings: Gollum, WILD HEARTS, Wo Long: Fallen Dynasty, Immortals of Aveum и Cities Skylines 2.