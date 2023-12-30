Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:24, 30 декабря 2023Наука и техника

В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

В Apple рассказали, что для появления игр на Mac нужно желание разработчиков

Фото: Unsplash

Менеджер по маркетингу продуктов Apple для Mac Гордон Кеппел рассказал в интервью изданию Inverse о будущем компьютеров компании на рынке видеоигр. Материал доступен на сайте медиа.

В разговоре с журналистами Кеппел объяснил, почему для Mac выходит не так много ААА-тайтлов, как для других платформ. По его словам, для появления большого количества видеоигр необходимо желание разработчиков. В этой связи многие крупные проекты даже не собираются адаптировать под девайсы бренды. «Мы постоянно прислушиваемся к отзывам и ищем способы улучшить App Store», — подчеркнул топ-менеджер фирмы.

По словам Гордона Кеппела, у Apple есть амбиции превратить Mac в одну из главных игровых платформ на рынке. Представитель корпорации рассказал, что у Apple есть линейка производительных процессоров, а компьютеры имеют высококачественные дисплеи и динамики.

В заключении Кеппел сообщил, что в компании намерены наладить более быстрое портирование игр на компьютеры Mac. В качестве примера представитель Apple привел ААА-игры Lies of P и Baldur's Gate 3, которые появились на Mac параллельно с релизом на ПК и консолях.

Ранее журналисты издания DSOGaming перечислили список игр для ПК с самой плохой оптимизацией. В топ попали Wanted: Dead, The Lord of the Rings: Gollum, WILD HEARTS, Wo Long: Fallen Dynasty, Immortals of Aveum и Cities Skylines 2.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Уничтожить комплекс стоимостью миллиард долларов» Полковник СБУ раскрыл цель российских ракетных ударов по Украине

      Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

      Над территорией Брянска сбили два беспилотника

      В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

      Российских шахматистов наказали за договорную ничью на чемпионате мира

      Минобороны сообщило об уничтожении реактивных снарядов над Белгородской областью

      Военный аналитик заявил о сокращении помощи Украине в 20 раз

      Отдых за 1,5 миллиона рублей и ужин в кратере вулкана. Как богатые россияне отмечают Новый год?

      Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду

      СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» в финансировании СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости