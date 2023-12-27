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09:02, 27 декабря 2023Наука и техника

Названы худшие игры для ПК

Wanted: Dead оказалась игрой с самой плохой оптимизацией по версии DSOGaming

Изображение: скриншот Wanted: Dead

Журналисты издания DSOGaming перечислили список игр для ПК с самой плохой оптимизацией. Топ худших тайтлов 2023 года опубликован на сайте медиа.

Специалисты отметили, что для своего рейтинга «переиграли во все игры», вышедшие в 2023 году. Во всех случаях авторы рассматривали финальные, а не стартовые версии тайтлов, в которых могли быть исправлены ошибки. Так или иначе, худшей игрой года с точки зрения оптимизации оказалась Wanted: Dead — экшен от студии Soleil, вышедший 14 февраля. Авторы топа обнаружили «скудные» настройки графики и подтормаживания при компиляции шейдеров.

В список также попал релиз по вселенной «Властелина колец» The Lord of the Rings: Gollum — «уродливая игра со средними 3D-моделями персонажей и устаревшим освещением». Также авторы назвали одной из худших игр WILD HEARTS — «самая неудачно оптимизированная игра для ПК в 2023 году».

Кроме того, журналисты отметили Wo Long: Fallen Dynasty, Immortals of Aveum и Cities Skylines 2.

По итогам 2022 года авторы DSOGaming назвали худшей игрой «Ведьмак 3», которая из-за ошибок излишне нагружала процессор, в результате чего число кадров могло падать. Также в список попали Saints Row, The Callisto Protocol Ray Tracing, Gotham Knights и прочие релизы.

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      Андрей Ставицкий
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