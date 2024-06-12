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16:35, 12 июня 2024Интернет и СМИ

Названа причина уязвимости украинских ПВО

Репке: элементы ПВО Украины делает более уязвимыми их близкое расположение

Кадр: Минобороны России / ТАСС

Украинские военные располагают разные элементы ПВО слишком близко друг к другу, что делает их более уязвимыми и упрощает задачу по их уничтожению. Такую причину потери очередного комплекса С-300 назвал на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter) немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.

«Россия уничтожила еще одну украинскую систему ПВО С-300. По неизвестной причине мобильные и стационарные компоненты комплекса были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты смогли его полностью уничтожить», — сказано в сообщении.

Перке также отметил, что атака на С-300 произошла с территории России и с расстояния более 150 километров от границы с Украиной. При этом, по словам Репке, были «уничтожены многочисленные подразделения».

«Совершенно очевидно, что Россия имеет абсолютное превосходство в воздухе над большей частью территории Украины. Российские дроны свободно перемещаются, ракеты не перехватываются. Исключение составляют лишь центральные районы полудюжины городов», — констатировал журналист.

Ранее Репке рассказал, как визит украинского политика в ФРГ рассердил немцев. Как уточнил журналист, берлинская городская железная дорога настроила полмиллиона пассажиров против Зеленского: по громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки в расписании вызваны «государственным визитом».

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      Олег Давыдов
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