Репке: элементы ПВО Украины делает более уязвимыми их близкое расположение

Украинские военные располагают разные элементы ПВО слишком близко друг к другу, что делает их более уязвимыми и упрощает задачу по их уничтожению. Такую причину потери очередного комплекса С-300 назвал на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter) немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.

«Россия уничтожила еще одну украинскую систему ПВО С-300. По неизвестной причине мобильные и стационарные компоненты комплекса были расположены слишком близко друг к другу, и поэтому две российские баллистические ракеты смогли его полностью уничтожить», — сказано в сообщении.

Перке также отметил, что атака на С-300 произошла с территории России и с расстояния более 150 километров от границы с Украиной. При этом, по словам Репке, были «уничтожены многочисленные подразделения».

«Совершенно очевидно, что Россия имеет абсолютное превосходство в воздухе над большей частью территории Украины. Российские дроны свободно перемещаются, ракеты не перехватываются. Исключение составляют лишь центральные районы полудюжины городов», — констатировал журналист.

Ранее Репке рассказал, как визит украинского политика в ФРГ рассердил немцев. Как уточнил журналист, берлинская городская железная дорога настроила полмиллиона пассажиров против Зеленского: по громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки в расписании вызваны «государственным визитом».