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04:33, 12 июня 2024Бывший СССР

В Германии рассказали о рассердившем немцев визите Зеленского

Журналист Репке: визит Зеленского в ФРГ вызвал задержки общественного транспорта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Визит Владимира Зеленского в Германию вызвал задержки общественного транспорта, сообщил на своей странице в соцсети X немецкий журналист и военный обозреватель Юлиан Репке.

Он рассказал, как визит украинского политика в ФРГ рассердил немцев. Как уточнил журналист, берлинская городская железная дорога настроила полмиллиона пассажиров против Зеленского.

«По громкоговорителям и на табло объявляют, что сегодняшние задержки вызваны "государственным визитом". 50 человек вокруг меня смеются, перешептываются и ругаются», — подчеркнул он.

Зеленский прибыл с визитом в Германию во вторник, 11 июня. Депутаты от левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление политика в бундестаге.

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      Марина Совина
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