Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 12 июня 2024Россия

Российский расчет «Дуняша» ударил по командному пункту ВСУ необычным снарядом

Расчет гаубицы Д-30 поразил командный пункт ВСУ под Купянском

Расчет буксируемой 122-миллиметровой гаубицы Д-30 под названием «Дуняша» поразил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском необычным снарядом. Ролик в своем Telegram-канале публикует ТАСС.

На записи видно, что российские военные написали на снаряде «За Россию, Zа наших».

«В День России мы решили поздравить противника вот таким вот чудным поздравлением», — объяснил задумку боец и дал команду «пли».

Ранее в этот же день Вооруженные силы России атаковали пять бригад ВСУ и территориальной обороны в Харьковской области. Удары нанесли подразделения группировки войск «Север». Они поразили украинских военных в районах Нескучного, Липцов, Тихого, Избицкого, Жовтневого, Волчанска и Старицы в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Армения захотела выйти из ОДКБ. Пашинян назвал организацию «союз-пузырь»

      Назван самый опасный «симптом» русофобии на Западе

      Немецкий депутат рассказал о нежелании Германии устроить мир в Европе

      Гуцул заявила об удерживании приехавших из России делегатов в аэропорту Кишинева

      Надаль пропустит Уимблдон-2024

      Генсек ООН отказался от участия в мирной конференции по Украине

      На Украине назвали сроки начала производства первой бронемашины Lynx

      Пашинян обвинил ОБСЕ в бездействии

      Мощный ливень с молниями в Москве попал на видео

      Китаю и Евросоюзу предрекли торговую войну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше