Расчет гаубицы Д-30 поразил командный пункт ВСУ под Купянском

Расчет буксируемой 122-миллиметровой гаубицы Д-30 под названием «Дуняша» поразил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском необычным снарядом. Ролик в своем Telegram-канале публикует ТАСС.

На записи видно, что российские военные написали на снаряде «За Россию, Zа наших».

«В День России мы решили поздравить противника вот таким вот чудным поздравлением», — объяснил задумку боец и дал команду «пли».

Ранее в этот же день Вооруженные силы России атаковали пять бригад ВСУ и территориальной обороны в Харьковской области. Удары нанесли подразделения группировки войск «Север». Они поразили украинских военных в районах Нескучного, Липцов, Тихого, Избицкого, Жовтневого, Волчанска и Старицы в Харьковской области.