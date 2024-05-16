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21:39, 16 мая 2024Мир

Си Цзиньпин подтвердил условие для поддержки переговоров по Украине

Пекин поддержит мирную конференцию по Украине, которую одобрят Москва и Киев

Фото: Andrew Galbraith / Reuters

Пекин поддержит мирную конференцию по Украине, проведение которой одобрят и Киев, и Москва. Такое условие подтвердил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Встреча лидеров двух стран прошла в государственной резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине.

16 мая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в мире и на Украине. По словам представителя Кремля, все вечернее общение заняло около четырех часов.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин поддержит проведение конференции по Украине с участием в ней Москвы. Он также добавил, что такая конференция должна предполагать равноправное участие всех сторон и обсуждение всех мирных планов.

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      Марина Совина
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