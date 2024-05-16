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21:35, 16 мая 2024Мир

Избранный президент Словакии раскрыл детали разговора с Фицо после нападения

Президент Словакии Пеллегрини: Фицо помнит обстоятельства покушения на него
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства нападения на него. Об этом телеканалу ТАЗ рассказал избранный президент страны Петер Пеллегрини, навестивший пострадавшего политика в больнице.

«Он изумлен тем, как это произошло, как быстро это произошло», — сообщил он. Пеллегрини добавил, что премьер находился в сознании, когда прибыл в больницу.

Ранее президент республики рассказал, что состояние Фицо оценивается как очень серьезное. По его словам, тот был «на волосок от смерти».

Он также поделился, что премьер может разговаривать, но очень устает.

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      Марина Совина
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