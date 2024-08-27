Россиянина унесло ветром в открытое море на километр от берега

Сильный ветер унес россиянина на доске для серфинга в открытое море в Анапе. Об этом сообщается в Telegram-канале местной службы спасения.
Отмечается, что туриста из Москвы на SUP-борде унесло на километр от берега. Мужчина обратился за помощью к спасателям.
В результате путешественника обнаружили в воде, подняли на борт и транспортировали на сушу.
Ранее власти Анапы назвали скопление водорослей на побережье обычным природным явлением. Так они прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море.