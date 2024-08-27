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10:09, 27 августа 2024Путешествия

Россиянина унесло ветром в открытое море на километр от берега

Туриста из Москвы унесло ветром в открытое море на доске для серфинга

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Сильный ветер унес россиянина на доске для серфинга в открытое море в Анапе. Об этом сообщается в Telegram-канале местной службы спасения.

Отмечается, что туриста из Москвы на SUP-борде унесло на километр от берега. Мужчина обратился за помощью к спасателям.

В результате путешественника обнаружили в воде, подняли на борт и транспортировали на сушу.

Ранее власти Анапы назвали скопление водорослей на побережье обычным природным явлением. Так они прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море.

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      Фариза Бацазова
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