Россиянина унесло ветром в открытое море на километр от берега

Туриста из Москвы унесло ветром в открытое море на доске для серфинга

Сильный ветер унес россиянина на доске для серфинга в открытое море в Анапе. Об этом сообщается в Telegram-канале местной службы спасения.

Отмечается, что туриста из Москвы на SUP-борде унесло на километр от берега. Мужчина обратился за помощью к спасателям.

В результате путешественника обнаружили в воде, подняли на борт и транспортировали на сушу.

Ранее власти Анапы назвали скопление водорослей на побережье обычным природным явлением. Так они прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море.