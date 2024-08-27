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13:47, 27 августа 2024Мир

Самое популярное британское блюдо подорожало из-за конфликта на Украине

The Telegraph: фиш-энд-чипс подорожал из-за конфликта на Украине

Фото: Phil Noble / Reuters

Самое популярное британское блюдо фиш-энд-чипс (жареная рыба с картошкой — прим. «Ленты.ру») подорожало из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Средняя стоимость трески с жареным картофелем в Великобритании составляет почти 10 фунтов стерлингов, рост составил более 50 процентов за пять лет», — отмечается в материале издания.

Причиной подобной дороговизны называются проблемой с импортом картофеля с Украины, что было осложнено боевыми действиями. Помимо фиш-энд-чипс подорожали кебаб, а также блюда китайской и индийской кухни.

21 марта 2022 года Daily Mail сообщалось, что Великобритания может лишиться любимого национального блюда — фиш-энд-чипс — из-за событий на Украине и антироссийских санкций. Как утверждали журналисты, Россия и Украина являются крупнейшими в мире производителями подсолнечного масла — на их долю приходится больше 50 процентов мировых поставок. И если масла на рынке станет меньше, цены на него резко пойдут вверх.

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      Максим Габриелян
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