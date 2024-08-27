Стало известно о скрывающихся от СК фигурантах дела о подрыве Керченского моста

СК: часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась за границей

Организаторы и часть исполнителей теракта на Керченском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, скрылись от Следственного комитета РФ за пределами России. Об этом говорится в материалах дела, передает ТАСС.

Ведомство планирует продолжить проведение следственных мероприятий. Перед следователями стоит задача установить организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами Российской Федерации и наличия между ними связей.

Также отмечается, что преступления российские правоохранители во время расследования теракта взаимодействовали со спецслужбами Армении, Грузии и Китая.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

Потерпевшими по делу признаны Министерство обороны России, две компании и гражданские лица. ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика», военное ведомство и пять человек требуют от 12 обвиняемых компенсировать имущественный вред и моральный ущерб.