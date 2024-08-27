Такер Карлсон назвал арест Дурова отличительной чертой диктатуры

Журналист Карлсон назвал задержание Павла Дурова отличительной чертой диктатуры

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является отличительной чертой диктатуры. Об этом в интервью с бывшим кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена поощряет французского лидера Эммануэля Макрона на задержание Дурова и его отправку в тюрьму.

«Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — сказал Карлсон. Кеннеди-младший согласился с ним, добавив, что в Европе сейчас не существует свободы слова. «Мы потеряли Европу», — заключил политик.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин прокомментировала задержание Дурова. Она отметила, что это является еще одним доказательством нападок на свободу слова по всему миру.