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02:35, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал арест Дурова отличительной чертой диктатуры

Журналист Карлсон назвал задержание Павла Дурова отличительной чертой диктатуры
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является отличительной чертой диктатуры. Об этом в интервью с бывшим кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена поощряет французского лидера Эммануэля Макрона на задержание Дурова и его отправку в тюрьму.

«Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — сказал Карлсон. Кеннеди-младший согласился с ним, добавив, что в Европе сейчас не существует свободы слова. «Мы потеряли Европу», — заключил политик.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин прокомментировала задержание Дурова. Она отметила, что это является еще одним доказательством нападок на свободу слова по всему миру.

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      Артём Верейкин
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