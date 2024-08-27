Трампа и Харрис назвали двумя чашами с ядом для Пекина

FT: Трамп и Харрис — две чаши с ядом для Пекина, оба видят в нем противника

Кандидаты на пост президента США, бывший американский лидер Дональд Трамп и действующий вице-президент страны Камала Харрис, видят в Китае конкурента и противника. Об этом говорится в статье Financial Times (FT).

«Трамп и Харрис — две чаши с ядом для Пекина. Оба видят в Китае конкурента или даже противника», — отметил профессор Института международных исследований и Центра американских исследований в Университете Фудань Чжао Минхао.

Кроме того, эксперт по внешней политике в Чжэцзянском университете международных исследований Ван Чун подчеркнул, что в случае победы на выборах Харрис для отношений Китая и США будет важно, кому она доверяет, поскольку сама не является экспертом по международным отношениям.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Вашингтон справедливо опасается развития отношений Москвы и Пекина, так как обе страны наращивают партнерство в различных сферах и площадках.