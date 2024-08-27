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00:30, 27 августа 2024Россия

В Госдуме призвали взять Telegram под защиту

Депутат Миронов: Telegram нужно взять под защиту из-за значимости для россиян

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мессенджер Telegram нужно взять под защиту из-за его высокой значимости для россиян. С соответствующим призывом в интервью изданию «Коммерсант» выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

«Необходимо рассмотреть возможность взять Telegram под защиту, тем более что Россия фактически его родина. Возможно, стоит попросить достойных бизнесменов международного уровня выкупить мессенджер», — заявил политик.

По его словам, подобное решение может стать одним из способов спасения Telegram. Миронов также призвал российские власти принять меры по защите мессенджера от внешнего воздействия.

Ранее французский журналист Гийом Гралле рассказал, что люди по всему миру выражают поддержку арестованному в Париже основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. В эфире телеканала France 24 он напомнил о реакции американского бизнесмена Илона Маска и основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома на случившееся.

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