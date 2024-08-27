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05:56, 27 августа 2024Бывший СССР

В Киеве раздался повторный взрыв

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздался новый взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Artem Zhukov / Unsplash

В Киеве на фоне воздушной тревоги раздался повторный взрыв. Об этом утром 27 августа написало украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве прогремел взрыв», — говорится в публикации.

Ранее на всей территории Украины второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога. Отмечается, что тревога по всей стране звучала с 5:14 по московскому времени.

26 августа стало известно о массированном ударе Вооруженных сил (ВС) России по целям на Украине. С раннего утра взрывы звучали в Киевской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и других украинских областях. Украинский президент Владимир Зеленский назвал удар по инфраструктуре страны одним из самых крупных.

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      Маргарита Пименова
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