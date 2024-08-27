В Кремле ответили на вопрос о признании киевского режима террористическим

Песков о признании киевского режима террористическим: главное достичь целей СВО

Для России главным является достижение целей специальной военной операции, и она достигнет их. Так на вопрос журналистов о возможности признания киевского режима террористическим ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, он еще не успел ознакомиться с текстом интервью бывшего российского премьер-министра Сергея Степашина, который выступил с таким предложением. Однако из заявления Пескова следует, что этот вопрос не является для России главным.

«Цели [СВО] будут достигнуты, и задачи будут выполнены», — заявил Песков.