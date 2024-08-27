В России дачный участок загорелся при попытке атаки беспилотников ВСУ

Мэр Курска Куцак: при отражении атаки дронов ВСУ загорелся дачный участок

Украина утром во вторник, 27 августа, пыталась ударить по Курску. В результате загорелся дачный участок, сообщил мэр города Игорь Куцак в Telegram-канале.

«Имеется несколько незначительных повреждений, произошло также возгорание на дачном участке. К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщил Куцак.

По его данным, на местах происшествий отработали сотрудники оперативных служб. Работники администрации округа вскоре проведут подомовой обход, отчитался мэр. Он также призвал не приближаться к обломкам ракет и дронв, а также не трогать их — о находке нужно сообщать по номеру 112.

Как ранее уточнили в Минобороны, ночью над Курской областью сбили два беспилотника самолетного типа. Еще три тогда перехватили над Белгородской областью. В этих регионах России из-за атак со стороны Украины действует режим ЧС федерального характера.