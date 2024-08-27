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13:17, 27 августа 2024Бывший СССР

Власти Киргизии захотели запретить распространение в СМИ ложных сведений

Минкульт Кирзигии предложил запретить распространение ложной информации в СМИ

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии предложило запретить распространять ложную информацию в СМИ и социальных сетях, передает ТАСС.

Ведомство, как отмечается, вынесло на общественное обсуждение поправки в кодекс о правонарушениях, предлагая дополнить его статьей о запрете распространения ложных сведений с использованием СМИ. Данное изменение призвано защитить общественные интересы и обеспечить информационную безопасность

Министерством предлагается создать орган в сфере СМИ с полномочиями накладывать штраф на нарушителей статьи кодекса. Ведомство надеется с помощью подобной инициативы снизить угрозу информационной небезопасности и повысить осведомленность населения.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров раскритиковал руководство Национального банка за неэффективную финансовую политику. Отмечается, что топ-менеджмент Нацбанка не справился с контролем за волатильностью курса национальной валюты.

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