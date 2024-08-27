Военные уничтожили командира боевиков в районе засады на ЧВК «Вагнер» в Африке

В Мали военные уничтожили командира боевиков в районе засады на ЧВК «Вагнер»

Вооруженные силы Мали уничтожили полевого командира террористов Муслима Абу Хамзу в районе населенного пункта Тинзауатен. Об этом сообщает портал AES Info.

Вместе в Абу Хамзой, имеющего авторитет у местного отделения группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (запрещена в РФ), были уничтожены пятеро сопровождавших его боевиков. Для его ликвидации военные применили ударные беспилотники.

В конце июля около Тинзауатена в области Кидаль состоялся бой между туарегами из движения «Координация движений Азавада» и регулярными войсками Мали при поддержке частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Сепаратисты воспользовались песчаной бурей и устроили засаду на военных. Жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК. По неподтвержденной информации, выжить не удалось более чем пятидесяти бойцам.