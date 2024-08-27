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12:08, 27 августа 2024Наука и техника

Volkswagen вслед за Tesla добавила в свои электрокары видеоигры

Engadget: в ПО автомобилей Volkswagen добавили поддержку мобильных игр

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Немецкий автопроизводитель Volkswagen добавил поддержку видеоигр в свои электромобили. Об этом сообщает издание Engadget.

Игровая платформа основана на бортовом компьютере, где он выступает в роли консоли и экрана одновременно. В качестве геймпада пользователи могут выбрать смартфон. В машинах будет доступен ряд казуальных игр.

Игровой сервис был создан совместно с AirConsole. По словам журналистов медиа, Volkswagen запустила свою игровую платформу вслед за Tesla. Также подобная развлекательная система доступна в некоторых машинах BMW.

Журналисты подчеркнули, что запустить игры можно только в тот момент, когда автомобиль находится в режиме парковки. Авторы Engadget отметили, что пользователи электрокаров часто вынуждены ожидать, пока заряжается батарея их машины, и с помощью игр они могут скоротать время.

Игровой сервис будет доступен в автомобилях серии ID.7, ID.5, ID.4 и ID.3, а также новых моделях Passat, Tiguan, Golf и Golf Estate. Игры появятся в электрокарах немецкого автопроизводителя в сентябре.

В мае корпорация Tesla прекратила поддержку игр Steam на фирменных автомобилях. При этом игры линейки Tesla Games остались доступными.

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      Андрей Ставицкий
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