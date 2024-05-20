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12:59, 20 мая 2024Наука и техника

Из автомобилей Tesla исчезли игры

Tesla убрала поддержку видеоигр Steam из своих электромобилей

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Американская корпорация Tesla прекратила поддержку игр Steam на фирменных автомобилях. Об этом стало известно изданию Electrek.

Журналисты медиа изучили письмо, которое компания разослала покупателям электромобилей Model S и Model X. В нем говорилось, что Tesla убрала поддержку игр Steam на электрокарах. В корпорации не объяснили исчезновение игр, однако отметили, что другие тайтлы платформы Tesla Games останутся доступными.

Steam — популярнейший онлайн-сервис распространения игр, поддерживаемый компанией Valve. Журналисты Electrek отметили, что площадка имеет гигантскую библиотеку, включая высокопроизводительные игры. В конце 2022 года Tesla добавила в компьютер электрокаров бета-версию клиента Steam.

По словам редактора Electrek Фреда Ламберта, он не удивлен решением компании. «Я всегда утверждал, что если вы хотите играть в своей Tesla, вам лучше использовать мобильное игровое устройство — геймерйский ноутбук или приставку», — отметил он. Также специалист напомнил, что Tesla неоднократно привлекала внимание регуляторов, которые опасались, что водитель будут играть в игры за рулем автомобиля.

Ранее аналитики фирмы YipitData рассказали, что от автопилота Tesla отказалось почти 100 процентов владельцев электрокаров. Позже на сообщение отреагировал глава Tesla Илон Маск, который назвал данные экспертов неверными.

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      Андрей Ставицкий
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