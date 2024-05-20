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06:41, 20 мая 2024Наука и техника

От автопилота отказалось почти 100 процентов владельцев Tesla

YipitData: лишь 2 % пользователей Tesla оформили подписку на автопилот

Фото: Dmitry Novikov / Unsplash

Аналитики фирмы YipitData рассказали, что от автопилота Tesla отказалось почти 100 процентов владельцев электрокаров. Об этом сообщает профильное издание InsideEVs.

По информации специалистов компании, 98 процентов владельцев электрокаров Tesla отказалось оформить подписку на систему автономного вождения Full Self-Driving (FSD) в ответ на предложение автогиганта. В YipitData заявили, что получили такие данные на основе анализа транзакций 3,5 тысяч пользователей Tesla в Северной Америке.

На новость отреагировал с критикой автор популярного в X аккаунта Whole Mars Catalog: «Невозможно определить коэффициент конверсии по данным кредитной карты». Позже глава Tesla Илон Маск назвал рассчеты аналитиков неверными: «Процент принятия FSD гораздо выше». По словам предпринимателя, доля пользователей системы помощи водителю среди владельцев Tesla пользуется популярностью.

Журналисты InsideEVs заявили, что FSD рекламируется компанией как полноценный автопилот, однако система помощи водителю относится лишь ко второму уровню автономности по шкале, разработанной Обществом автомобильных инженеров (SAE). Также авторы напомнили, что месячная подписка на FSD недавно подешевела с 200 до 99 долларов.

В конце марта выяснилось, что глава Tesla Илон Маск распорядился, чтобы дилеры демонстрировали возможности автопилота новым покупателям электрокаров. Маск заявил, что никто из потребителей не понимает, насколько хорошо работает продвинутая система помощи водителю.

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      Андрей Ставицкий
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