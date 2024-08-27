Жилой дом загорелся после атаки украинского дрона на российский регион

В Белгородской области после атаки дрона ВСУ загорелся частный дом

Кровля жилого дома загорелась после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Байцуры Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо того, противник атаковал еще три населенных пункта области. В частности, в селе Мокрая Орловка беспилотный летательный аппарат повредил кузов легкового автомобиля.

Еще в одном селе — Новая Таволжанка, взорвался FPV-дрон. В результате детонации два частных дома получили повреждения.

Город Шебекино также подвергся атаке украинского дрона. Под удар попал грузовой автомобиль.

Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, написал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские пограничники вступили в бой с военнослужащими ВСУ в районе белгородской Нехотеевки, в результате отбив атаку. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек.