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20:09, 27 августа 2024Россия

Жилой дом загорелся после атаки украинского дрона на российский регион

В Белгородской области после атаки дрона ВСУ загорелся частный дом
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Кровля жилого дома загорелась после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Байцуры Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Помимо того, противник атаковал еще три населенных пункта области. В частности, в селе Мокрая Орловка беспилотный летательный аппарат повредил кузов легкового автомобиля.

Еще в одном селе — Новая Таволжанка, взорвался FPV-дрон. В результате детонации два частных дома получили повреждения.

Город Шебекино также подвергся атаке украинского дрона. Под удар попал грузовой автомобиль.

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Во всех перечисленных случаях пострадавших нет, написал губернатор.

Ранее сообщалось, что российские пограничники вступили в бой с военнослужащими ВСУ в районе белгородской Нехотеевки, в результате отбив атаку. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек.

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      Никита Абрамов
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