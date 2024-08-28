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21:31, 28 августа 2024Ценности

43-летняя телезвезда с пышными формами показала внешность в купальнике и без макияжа

Телезвезда с пышными формами Джемма Коллинз показала тело в купальнике

Фото: @gemmacollins

Английская телезвезда и бизнесвумен Джемма Коллинз показала фанатам внешность в откровенном наряде и без макияжа. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя знаменитость с пышными формами позировала у моря в пестром зеленом купальнике, демонстрируя целлюлит на теле. При этом на кадрах видно, что звезда отказалась от макияжа и предстала с естественной внешностью с мелкими косметическими дефектами.

В марте Коллинз поделилась фото в купальнике. Плюс-сайз-модель запечатлели с собранными в небрежный пучок волосами на сап-борде в бассейне.

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      Екатерина Ештокина
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