43-летняя телезвезда с пышными формами поделилась фото в купальнике

Телезвезда Джемма Коллинз с пышными формами показала фигуру в купальнике

Английская телезвезда и бизнесвумен Джемма Коллинз показала фанатам фигуру в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

43-летняя знаменитость с пышными формами предстала перед камерой в оранжевом купальнике. Плюс-сайз-модель запечатлели с собранными в небрежный пучок волосами на сап-борде в бассейне. Она также надела солнцезащитные очки, а от аксессуаров отказалась.

«Мне говорили, что в Лондоне сегодня дождь», — подписала Коллинз публикацию. Известно, что на данный момент она отдыхает в Испании.

В ноябре 2023 года Джемма Коллинз показала фанатам фигуру после похудения. Она позировала на фото среди тыкв в облегающем комбинезоне черного цвета с глубоким декольте.