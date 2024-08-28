Американский политолог сделал неожиданное заявление о России

Политолог Миршаймер: Путин знает, что у США нет ресурсов, чтобы изменить ход СВО

Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что власти США вряд ли смогут повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпали свои ресурсы. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения [из США] могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает», — рассказал он.

По словам Миршаймер, такая ситуация позволяет президенту России не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий, а планомерно двигаться к достижению целей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он пообещал, что самолеты будут уничтожаться так же, как и другая военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).