Автор «Черного лебедя» назвал оруэлловщиной слова Макрона о задержании Дурова

Нассим Талеб призвал к обратному толкованию слов Макрона о задержании Дурова

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о задержании создателя мессенджера Telegram Павла Дурова требуют обратного толкования, считает экономист, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб. Мнение он высказал на своей странице в X.

«Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина», — написал Талеб, прославившийся благодаря совпадающему с названием его работы термином, которым принято обозначать непредсказуемые и часто катастрофичные события, оказывающие значительное влияние на финансово-экономическую систему.

Ранее Макрон заявил, что задержание Павла Дурова не является политическим решением и было осуществлено в рамках судебного расследования. Также французский президент указал, что его страна привержена «свободе высказывания мнений».

Тем временем американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал, в котором рассказала о встрече Дурова с Макроном в 2018 году, перед которой французские спецслужбы взломали телефон бизнесмена. Сейчас россиянин, которого задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета, предположительно находится в заключении в Национальном бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа.