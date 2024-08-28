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11:54, 28 августа 2024Бывший СССР

Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций

Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в обстреле позиций в селе Гейдарабад

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министерство обороны Азербайджана обвинило соединения Вооруженных сил Армении, расположенные в районе села Ерасх Араратской области, в обстреле азербайджанских позиций в селе Гейдарабад. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен (азербайджанское наименование села Ерасх — прим. «Ленты.ру») Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии», — говорится в пресс-релизе Минобороны.

В Министерстве обороны Армении информацию об обстреле назвали дезинформацией и напомнили о предложении Еревана создать двустороннюю комиссию по расследованию случаев нарушения режима прекращения огня.

Ранее в Азербайджане заявили, что внешние силы толкают Армению по пути милитаризации. По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, тенденция по активному вооружению Еревана третьими странами вызывает обеспокоенность.

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      Глеб Палехов
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