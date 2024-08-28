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18:52, 28 августа 2024Ценности

Внешний вид Хайди Клум на прогулке вызвал споры в сети

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум прошлась по улице и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии приводит Daily Mail.

51-летняя знаменитость направлялась на съемочную площадку шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе. Папарацци сняли звезду в джинсовом облегающем платье с разрезом и туфлях-лодочках. Помимо этого, Клум взяла маленькую сумку из денима. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

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Пользователи сети неоднозначно оценили внешность актрисы в комментариях под постом. «Она выглядит очень хорошо», «Мне нравится это платье», «Единственная вещь, которая должна быть сделана из денима, — это брюки или обувь. Все остальное — сумка, обувь, куртка — всегда выглядит довольно безвкусно», — высказывались они.

Ранее в августе 51-летняя Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа. Манекенщица запечатлела себя во время утренних дел и приготовления завтрака.

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      Екатерина Ештокина
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