Внешний вид Хайди Клум на прогулке вызвал споры в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум прошлась по улице и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие снимки и комментарии приводит Daily Mail.

51-летняя знаменитость направлялась на съемочную площадку шоу America's Got Talent в Лос-Анджелесе. Папарацци сняли звезду в джинсовом облегающем платье с разрезом и туфлях-лодочках. Помимо этого, Клум взяла маленькую сумку из денима. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешность актрисы в комментариях под постом. «Она выглядит очень хорошо», «Мне нравится это платье», «Единственная вещь, которая должна быть сделана из денима, — это брюки или обувь. Все остальное — сумка, обувь, куртка — всегда выглядит довольно безвкусно», — высказывались они.

Ранее в августе 51-летняя Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа. Манекенщица запечатлела себя во время утренних дел и приготовления завтрака.