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12:06, 28 августа 2024Культура

Киркоров призвал молиться за режиссера «Гардемаринов»

Киркоров призвал молиться за здоровье режиссера Дружининой

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров призвал молиться за здоровье актрисы, режиссера Светланы Дружининой, создавшей сериал «Гардемарины, вперед!». Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Он назвал народную артистку России «дивой кино». «Если не последняя, то одна из последних величайших актрис, режиссеров кино в нашей стране. Дай Бог ей здоровья. Люблю, уважаю. Все мы молимся за ее здоровье, я уверен, все будет хорошо. Она с таким стержнем... Она поборет эту болезнь», — сказал исполнитель.

Ранее стало известно, что режиссера «Гардемаринов» экстренно госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у Дружининой возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания.

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      Варвара Кошечкина
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