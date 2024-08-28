Киркоров призвал молиться за режиссера «Гардемаринов»

Киркоров призвал молиться за здоровье режиссера Дружининой

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров призвал молиться за здоровье актрисы, режиссера Светланы Дружининой, создавшей сериал «Гардемарины, вперед!». Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Он назвал народную артистку России «дивой кино». «Если не последняя, то одна из последних величайших актрис, режиссеров кино в нашей стране. Дай Бог ей здоровья. Люблю, уважаю. Все мы молимся за ее здоровье, я уверен, все будет хорошо. Она с таким стержнем... Она поборет эту болезнь», — сказал исполнитель.

Ранее стало известно, что режиссера «Гардемаринов» экстренно госпитализировали в Москве. Сообщалось, что у Дружининой возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания.