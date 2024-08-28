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04:45, 28 августа 2024Мир

МИД Сирии прокомментировал задержание Дурова

МИД Сирии назвал задержание Дурова попыткой навязать Telegram повестку Запада
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Задержание главы Telegram Павла Дурова — это попытка западных стран, прежде всего США, навязать мессенджеру повестку Запада. Об этом заявил замминистра информации Сирии Ахмед Дава в разговоре с РИА Новости.

«По всей видимости, западные страны недовольны продвижением и ростом популярности мессенджера», — подчеркнул он.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета 24 августа.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

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      Юлия Мискевич
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