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08:58, 28 августа 2024Интернет и СМИ

На Западе удивились тактике ВС России по освобождению города от ВСУ

Эксперт Bild Репке: ВС России всего за 3 дня освободили Новгородовку без потерь

Фото: РИА Новости

Российские войска смогли освободить город Новгородовка в Донецкой народной республике (ДНР) всего за три дня, без потерь военной техники и практически без разрушений инфраструктуры. Такой тактике ВС России удивился эксперт западного издания Bild Юлиан Репке в соцсети Х.

«Российской армии понадобилось всего 3 дня, чтобы взять под контроль большую часть Новогродовки, города с населением 14 тысяч человек, находящегося в десяти километрах к юго-востоку от Покровска», — написал Репке. Он отметил, что ВС РФ при этом не лишилась ни одной единицы бронетехники. «Это просто… без комментариев», — добавил он.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дацик признал отступление украинских войск из Новогродовки на покровском направлении. Он также заявил, что российские силы приблизились к Покровску.

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      Александра Синицына
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