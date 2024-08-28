На Западе удивились тактике ВС России по освобождению города от ВСУ

Эксперт Bild Репке: ВС России всего за 3 дня освободили Новгородовку без потерь

Российские войска смогли освободить город Новгородовка в Донецкой народной республике (ДНР) всего за три дня, без потерь военной техники и практически без разрушений инфраструктуры. Такой тактике ВС России удивился эксперт западного издания Bild Юлиан Репке в соцсети Х.

«Российской армии понадобилось всего 3 дня, чтобы взять под контроль большую часть Новогродовки, города с населением 14 тысяч человек, находящегося в десяти километрах к юго-востоку от Покровска», — написал Репке. Он отметил, что ВС РФ при этом не лишилась ни одной единицы бронетехники. «Это просто… без комментариев», — добавил он.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Дацик признал отступление украинских войск из Новогродовки на покровском направлении. Он также заявил, что российские силы приблизились к Покровску.