69-я параллель
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17:24, 28 августа 202469-я параллель

Названы темы занятий «Разговоры о важном» в новом учебном году

Арктику и 80-летие Победы обсудят в «Разговорах о важном» в новом учебном году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Арктика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и семья станут темами занятий «Разговоры о важном» в новом 2024-2025 учебном году. Эти темы названы на портале «Единое содержание общего образования».

В опубликованной программе занятий говорится, что во время посвященного Арктике занятия будут обсуждаться климат и природа региона, а также Северный морской путь и атомный ледокольный флот России, действующий в регионе. Кроме того, школьников познакомят с проектами развития Арктики.

Другими темами занятий станут ценности, объединяющие россиян, творчество композитора Петра Чайковского и Бессмертный полк. А к Новому году школьники обсудят тему «Одна страна — одни традиции».

1 сентября 2023 года президент России Владимир Путин лично провел открытый урок «Разговоры о важном», в ходе которого побеседовал с детьми без какого-либо протокола.

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      Марк Леонов
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