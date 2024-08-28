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18:27, 28 августа 2024Ценности

Плюс-сайз-модель перечислила россиянкам лучшие позы для фото

Плюс-сайз-модель Назарова: лучшая поза для фото — поворот с акцентом на плечи

Фото: Pxhere

Плюс-сайз-модель Дарья Назарова перечислила лучшие позы для фотографий. Комментарий на эту тему поступи в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь манекенщица рекомендовала россиянкам фотографироваться, стоя прямо перед камерой и уверенно смотря в объектив. «Эта поза подчеркивает вертикальные линии тела, акцентируя внимание на талии и бедрах. Руки свободно опущены вдоль тела, создавая сбалансированный и пропорциональный образ», — уточнила она.

Кроме того, следует сниматься, слегка повернувшись в сторону от фотографа, с одной рукой на талии. Таким образом создается эффект фигуры «песочные часы», пояснила эксперт. По словам Назаровой, эффектно будет смотреться и поворот с акцентом на плечи. «Эта поза подчеркивает плечи и талию, создавая эффектную V-образную форму», — отметила специалистка.

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Еще одна удачная поза — сидя на диване с закинутыми друг на друга ногами. «Эта поза идеально подходит для создания расслабленного, но элегантного образа», — заключила собеседница издания и добавила, что также хорошо будут смотреться динамичные кадры. «Модель может слегка наклониться вперед или вбок, создавая ощущение движения», — подытожила она.

В июле 2022 года блогерша показала выгодную для фигуры позу и разоблачила идеальные фото коллег.

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      Карина Черных
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