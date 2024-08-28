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06:30, 28 августа 2024Из жизни

Поединок акулы и рыбаков за крупную рыбу попал на видео

Поединок акулы и рыбаков, поймавших крупного тунца у берегов США, попал на видео

У берегов американского штата Калифорния акула-мако попыталась украть у рыбаков крупного тунца, которого им удалось поймать. Об этом сообщает KABC-TV.

Хищная рыба появилась возле рыболовного судна, когда рыбаки вытаскивали из воды свой улов. Она вцепилась в него и потянула на себя. Некоторое время рыбаки и акула перетягивали рыбу.

Поединок закончился победой людей, и хищнице пришлось уплыть без добычи. Произошедшее попало на видео, снятое одним из очевидцев, который был на борту судна.

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Длина акул-мако может достигать четырех с половиной метров. Они обитают в водах умеренных и тропических морей и считаются одним из самых агрессивных представителей своего вида.

Ранее сообщалось, что у берегов Флориды четырехметровая молотоголовая акула заживо сожрала акулу меньшего размера. Фотограф Марисса Уил сняла нападение при помощи дрона.

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      Олег Парамонов
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