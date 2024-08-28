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11:42, 28 августа 2024Бывший СССР

Полковник заявил об ослаблении одного рода войск на Украине

Полковник Кошкин считает, что система ПВО Украины постепенно ослабевает

Фото: NurPhoto / NurPhoto / Getty Images

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об эффективности украинских войск противовоздушной обороны и перспективах их усиления.

Сам [президент США] Джо Байден ставит сейчас задачу первым делом поставлять сейчас только средства ПВО, потому что возможности у Вооруженных сил Украины (ВСУ) сильно ослабли. Мы эффективно ведем боевые действия в формате специальной военной операции и как положено для того, чтобы решать вопросы своими воздушными средствами, мы, конечно же, уничтожаем и уничтожали средства ПВО противника

Андрей Кошкинполковник в отставке

«Если общая тенденция ослабления, то четыре батареи, которые пытается собрать Джо Байден из европейских государств и заставить их передать Украине — это маловероятно, что баланс будет изменен в их сторону. Эти силы и средства не смогут обеспечить решение задач, которые должны, по мнению военных, обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Речь идет о том, что американцы пытаются сейчас сконцентрировать усилия, чтобы снабдить Украину средствами ПВО, но это вызывает у них трудности. А раз так, то сказать, что это серьезно изменит ситуацию с соотношением сил, будет не совсем правильно, то есть ослабление сил ПВО у ВСУ будет продолжаться», — считает он.

Как пишет издание The Wall Street Journal, удары российских сил по территории Украины указали на слабые места системы ПВО республики. Атака России продемонстрировала нехватку ресурсов у Киева, чтобы перехватывать ракеты.

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